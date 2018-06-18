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Интервью

В Раде пройдут консультации по правке в закон об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    18.06.2018 - 14:26
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Консультации состоятся относительно механизма внесения правки

В Верховной раде будут проведены консультации по формату внесения поправки об апелляционной норме в законопроект "О Высшем антикоррупционном суде". Об этом во время брифинга сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Механизм внесения изменений в закон конечно существует. Это (поправка - ред.) должно быть внесено группой депутатов или отдельным депутатом. Я думаю, что в течение сегодняшнего дня мы будем проговаривать возможности", - заявил Парубий.

По его словам, поправка о норме апелляции может быть внесена в парламент в виде отдельного законопроекта, но и может быть добавлена ​​в законопроект "О судоустройстве и статусе судей", который сейчас готовят к рассмотрению во втором чтении.

"Нам придется провести консультации для того, чтобы найти наиболее оптимальный вариант для голосования в зале", - добавил спикер.

Напомним, Парубий заявил, что Верховная рада должна проголосовать за неотложный президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в четверг, 21 июня.

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Теги публикации: Андрей Парубий, Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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