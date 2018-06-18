У Раді пройдуть консультації щодо правки до закону про антикорупційний суд

Консультації відбудуться щодо механізму внесення правки

У Верховній раді будуть проведені консультації щодо формату внесення поправки про апеляційну норму до законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд". Про це під час брифінгу повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Механізм внесення змін до закону звичайно існує. Це (поправка, - ред.) має бути внесено групою депутатів або окремим депутатом. Я думаю, що протягом сьогоднішнього дня ми будемо проговорювати можливості", - заявив Парубій.

За його словами, поправка про норму апеляції може бути внесена в парламент у вигляді окремого законопроекту, але й може бути додана до законопроекту "Про судоустрій та статус суддів", який наразі готують до розгляду у другому читанні.

"Нам доведеться провести консультації для того, щоб знайти найбільш оптимальний варіант для голосування у залі", - додав спікер.

Нагадаємо, Парубій заявив, що Верховна рада повинна проголосувати за невідкладний президентський законопроект про створення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у четвер, 21 червня.