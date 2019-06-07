В Раде прокомментировали возможность голосования на выборах со смартфона

Введение электронного голосования не позволит обеспечить тайное голосование избирателей. Об этом сообщил глава рабочей группы по наработке нового избирательного кодекса, депутат Верховной рады Александр Черненко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, к новому избирательному кодексу по открытым спискам представлен ряд поправок о введении электронного голосования.

"Есть поправки по электронному голосованию. Я противник не электронного голосования, но противник его резкого введения сегодня в Украине. Технически это не сложно. Обеспечить голосование от вмешательств также технически возможно, но главное - обеспечить тайну голосования избирателей", - заявил Черненко.

Нардеп отметил, что во время голосования с компьютеров или смартфонов люди могут продавать код доступа. По этим причинам внедрение такой системы является преждевременным.

"Если я голосую по смартфону и не голосую на участке, где есть наблюдатели и члены комиссий, то за 500 гривен можно отдать свой код доступа заинтересованному лицу. То есть, дистанционное голосование в наших условиях не позволяет обеспечить тайное голосование. На данном этапе я считаю введение электронного голосования преждевременным", - добавил депутат ВР.

Напомним, Черненко заявил, что среди поправок к новому избирательному кодексу есть предложения ввести процедуру изменения места голосования онлайн.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент 6 июня рассмотрел менее 3% правок ко второму чтению нового избирательного кодекса: нардепы рассмотрели 134 правки, а всего их в документе 4568.

Добавим также, замглавы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец заявил, что в зале Верховной рады есть около 240 голосов за принятие нового избирательного кодекса.