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У Раді прокоментували можливість голосування на виборах зі смартфону


До виборчого кодексу подано низку правок щодо електронного голосування

Запровадження електронного голосування не дасть можливості забезпечити таємне голосування виборців. Про це повідомив голова робочої групи з напрацювання нового виборчого кодексу, депутат Верховної ради Олександр Черненко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до нового виборчого кодексу за відкрити списками подано низку поправок про введення електронного голосування.

"Є поправки щодо електронного голосування. Я противник не електронного голосування, але противник його різкого введення сьогодні в Україні. Технічно це не складно. Забезпечити голосування від втручань також технічно можливо, але головне - забезпечити таємницю голосування виборців", - заявив Черненко.

Нардеп зазначив, що під час голосування з комп’ютерів чи смартфонів люди можуть продавати код доступу. З цих причин впровадження такої системи є передчасним.

"Якщо я голосую по смартфону і не голосую на дільниці, де є спостерігачі і члени комісій, то за 500 гривень можна віддати свій код доступу зацікавленій особі. Тобто, дистанційне голосування у наших умовах не дає змоги забезпечити таємне голосування. На даному етапі я вважаю запровадження електронного голосування передчасним", - додав депутат ВР.

Нагадаємо, Черненко заявив, що серед поправок до нового виборчого кодексу є пропозиції ввести процедуру зміни місця голосування онлайн.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 6 червня розглянув менше 3% правок до другого читання нового виборчого кодексу: нардепи розглянули 134 правки, а всього їх у документі 4568.

Додамо також, заступник голови комітету з питань правової політики і правосуддя Леонід Ємець заявив, що в залі Верховної ради є близько 240 голосів за прийняття нового виборчого кодексу.

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