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В новом избирательном кодексе предлагают менять место голосования онлайн

Новости » Выборы 2019    07.06.2019 - 12:34
В новом избирательном кодексе предлагают менять место голосования онлайн
Фото: Александр Черненко (УНИАН)

В Раде объяснили, что введение такой процедуры устранит очереди в органах Госреестра избирателей

Среди поправок к новому избирательному кодексу есть предложения ввести процедуру изменения места голосования онлайн. Об этом сообщил глава рабочей группы по наработке избирательного кодекса нардеп Александр Черненко, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламентарий отметил, что такая новация - качественный шаг вперед.

"Я являюсь автором более ста поправок, касающихся списков избирателей. Мы предлагаем сделать качественный шаг вперед. Например, изменение избирательного адреса или изменение места голосования, чтобы, например, могли сделать это онлайн", - рассказал Черненко.

По его словам, принятие соответствующих поправок поможет устранить очереди в органах Государственного реестра избирателей для тех граждан, которые желают изменить место голосования.

"Это может осуществляться через кабинет избирателя (на сайте ГРИ, - ред.) или через цифровую подпись. Так можно менять место голосования, а не отстаивать очереди. Это то, что предлагается правками. К сожалению, в редакции первого чтения избирательного кодекса этого нет. Я буду пытаться, чтобы эти поправки были поддержаны", - добавил он.

Напомним, Рада в четверг, 6 июня, рассмотрела менее 3% правок ко второму чтению нового избирательного кодекса. В частности, нардепы рассмотрели 134 правки, а всего их в документе 4568.

Как писало РБК-Украина ранее, замглавы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец заявил, что в зале Верховной рады есть около 240 голосов за принятие нового избирательного кодекса.

Подчеркнем, глава парламента Андрей Парубий отметил, что избирательный кодекс по открытым спискам может быть принят 4 или 11 июля перед внеочередными выборами в парламент.

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