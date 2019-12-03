В Раде назвали сроки увольнения Трубы

В комитете Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности прокомментировали сроки увольнения главы Государственного бюро расследований. Об этом заявил председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина

Монастырский подчеркнул, что прекращение полномочий главы ГБР и его заместителей состоится сразу же после вступления в силу принятым ВР законопроектом №2116.

"Прекращение полномочий руководителей ГБР, речь идет о директоре, первом заместителе и заместителе состоится сразу с момента вступления в силу данного закона", - заявил нардеп.

Также нардеп спрогнозировал сроки увольнения нынешнего главы Госбюро Романа Трубы.

"Если прогнозировать, когда это может произойти - это несколько дней - это необходимо Верховной раде для того, чтобы отработать закон. Он достаточно большой. После этого председатель ВР подписывает, закон направят на подпись президента, а затем обрабатывается Офисом президента и происходит подпись. Но мы все заинтересованы в том, чтобы этот закон был подписан как можно быстрее", - добавил он.

Напомним, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования. Документом предусматривается перевод в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали в Генеральной прокуратуре дела Майдана.

Как писало РБК-Украина, 23 ноября директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что готов покинуть свою должность через три года.

Добавим также, ранее сообщалось, что Труба не будет подавать в отставку из-за скандала с опубликованными записями якобы его разговоров в одном из Telegram-каналов.