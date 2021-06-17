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В Раде произошла потасовка. Разумков объявил перерыв

Автор: Юлия Струк

Возле трибуны Верховной рады произошла потасовка. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Но впоследствии нардепы все же раньше вернулись к работе.

"Уважаемые коллеги, хочу ко всем обратиться в этом зале. Давайте думать, что мы и когда говорим. Нас смотрят люди, которые нас сюда избирали. Чтобы нам не краснеть, когда каденция закончится. Возвращаемся к работе", - отметил Разумков.

Причиной конфликта стало высказывание главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева. Позже он принес за него извинения.

Столкновение произошло во время рассмотрения законопроекта о реформе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Отметим, что из-за рассмотрение этого закона работа парламента заблокирована уже второй день.

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потасовкаВерховная РадаДмитрий Разумков