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У Раді сталася сутичка. Разумков оголосив перерву

Автор: Юлія Струк

Біля трибуни Верховної ради сталася сутичка. Спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Але згодом нардепи все ж раніше повернулися до роботи.

"Шановні колеги, хочу до всіх звернутися у цій залі. Давайте думати, що ми і коли говоримо. На нас дивляться люди, які нас сюди обирали. Щоб нам не червоніти, коли каденція завершиться. Повертаємося до роботи", - зазначив Разумков.

Сутичка сталася під час розгляду законопроекту про реформу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Зазначимо, що через розгляд цього закону робота парламенту заблокована вже другий день.

Причиною конфлікту стало висловлювання глави комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва.

"Тут питали, коли закінчиться епоха бідності. А закінчиться вона, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне оцю фракцію, сукупні статки якої співставні з річним бюджетом України, і розстріляє", - сказав Потураєв.

Після цього до трибуни ВР підійшли представники фракції ОПЗЖ, до яких і звертався глава комітету. Після цього почалася штовханина.

Пізніше Потураєв перепросив за своє висловлювання, і нардепи продовжили розгляд правок.

Нагадаємо, робота Верховної ради вчора була заблокована. Усю пленарну середу народні депутати розглядали поправки до законопроекту №4107 про реформування Нацради з питань телерадіомовлення.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня даний комітет почав напрацювання законопроекту до другого читання.

Відзначимо, в середині грудня народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №4107.

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потасовкаВерховна РадаДмитро Разумков