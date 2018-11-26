В Раде произошла потасовка между нардепами

Фото: заседание Рады (РБК-Украина)

Драка произошла в конце выступления Порошенко в Раде

В конце выступления президента Петра Порошенко в парламенте началась потасовка между народными депутатами от "Радикальной партии", БПП и "Народного фронта". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Лидер "радикалов" Олег Ляшко попытался подбежать к президенту. Но его перехватил депутат от БПП Иван Мельничук. За Ляшко попытался заступиться Сергей Рыбалко который подошел выяснять отношения с Сергеем Березенко. Мельничук оттолкнул его и разбил суфлер возле парламентской трибуны. Из "зоны риска" Рыбалко вывел "фронтовик" Андрей Иванчук.

Фото: ситуация в Раде (РБК-Украина)

Напомним, сегодня в Раде состоялось внеочередное заседание, на котором рассматривался вопрос введения военного положения в Украине. Изначально заседание было запланировано на 16:00, но началось с опозданием, и вскоре после начала Рада ушла на перерыв почти на три часа. В результате уже после 21:00 Рада одобрила введение военного положения в Украине. За проект закона проголосовали 276 нардепов.

Отметим, изначально предлагалось ввести военное положение с 26 ноября сроком на 60 дней на всей территории Украины. Вместе с тем, в законопроект был внесен ряд правок. В частности, военное положение, согласно внесенным изменениям, вводится с 28 ноября на 30 дней и в определенных областях Украины.

Кроме того, нардепы требовали закрепить в законе проведение президентских выборов 31 марта 2019 года.