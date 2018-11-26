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У Раді сталася бійка між нардепами

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 22:03
У Раді сталася бійка між нардепами
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

Бійка сталася в кінці виступу Порошенка в Раді

В кінці виступу президента Петра Порошенка в парламенті почалася бійка між народними депутатами від "Радикальної партії", БПП і "Народного фронту". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Лідер "радикалів" Олег Ляшко спробував підбігти до президента. Але його перехопив депутат від БПП Іван Мельничук. За Ляшка спробував заступитися Сергій Рибалко який підійшов з'ясовувати стосунки з Сергієм Березенко. Мельничук відштовхнув його і розбив суфлер біля парламентської трибуни. З "зони ризику" Рибалко вивів "фронтовик" Андрій Іванчук.

 

Фото: ситуація в Раді (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні в Раді відбулося позачергове засідання, на якому розглядалося питання введення воєнного стану в Україні. Спочатку засідання було заплановано на 16:00, але почалося із запізненням, і незабаром після початку Рада пішла на перерву майже на три години. В результаті вже після 21:00 Рада схвалила введення воєнного стану в Україні. За проект закону проголосували 276 нардепів.

Відзначимо, спочатку пропонувалося ввести воєнний стан з 26 листопада терміном на 60 днів на всій території України. Разом з тим, в законопроект був внесений ряд поправом. Зокрема, військовий стан, згідно з внесеними змінами, вводиться з 28 листопада на 30 днів і в певних областях України.

Крім того, нардепи вимагали закріпити в законі проведення президентських виборів 31 березня 2019 року.

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