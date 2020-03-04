В Раде прогнозируют, что заседание может затянуться до позднего вечера

Во время внеочередного заседания Верховной рады Украины будут как минимум два перерыва. Об этом РБК-Укриана сообщил источник в парламенте.

Сообщается, что во время перерывов будет собираться фракция "Слуги народа", чтобы выдвинуть нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля в премьеры и чтобы он представил кандидатов в свое правительство.

"Поэтому заседание может затянуться до позднего вечера", - отметил собеседник издания.

Отметим, сегодня, 4 марта, проходит внеочередное заседание Верховной Рады. Нардепы будут рассматривать некоторые законопроекты, смену премьер-министра, кадровые перестановки в Кабмине и заслушают отчет правоохранителей.

Еще один пункт повестки внеочередного заседания - отчет правоохранителей. И как сообщил сам генпрокурор Руслан Рябошапка, в Раде может состояться голосование за его отставку. Но, по его словам, оно не будет успешным.

Вместе с тем, нардеп от “Слуги народа” Ирина Венедиктова сообщила РБК-Украина, что Рябошапка будет уволен, если его отчет будет неудовлетворительным. Также она рассказала о том, что новым генпрокурором может быть назначен нардеп Сергей Ионушас. По ее словам, фракция СН поддержала его кандидатуру на сигнальном голосовании.