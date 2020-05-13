В Раде прогнозируют подписание закона о банках до конца недели

Президент Украины Владимир Зеленский может подписать закон о банках до конца недели. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, через две-три недели после подписания закона Украина сможет получить транш МВФ.

"Сегодня мы его проголосовали. Надеюсь, что сегодня, возможно, завтра господин глава Верховной рады его подпишет и он пойдет в ОП. Я думаю, что до конца этой недели завершатся все бюрократические процедуры и закон вступит в силу", - заявил Арахамия.

Отметим, после принятия закона внефракционный нардеп Антон Поляков заявил, что подал проект постановления об отмене данного закона. До его рассмотрения в сессионном зале подписание закона заблокировано для спикера парламента Дмитрия Разумкова и, соответственно, для президента Владимира Зеленского.

В то же время в пресс-службе Верховной рады РБК-Украина заявили, что на данный момент в парламенте нет зарегистрированных постановлений, которые блокировали бы подписание банковского закона.

Таким образом, до конца недели голосование может состояться при условии еще одного внеочередного заседания. Сегодня стало известно, что в Раде собрали необходимые подписи для заседания по вопросам продления санкций против российских социальных сетей. Теоретически в повестку дня могло бы войти разблокирование закона о банках. В любом случае, уже с прошлой недели парламент выходит из карантина и возвращается к пленарным заседаниям в стандартном режиме.