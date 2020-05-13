У Раді прогнозують підписання закону про банки до кінця тижня

Президент України Володимир Зеленський може підписати закон про банки до кінця тижня. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за два-три тижні після підписання закону Україна зможе отримати транш МВФ.

"Сьогодні ми його проголосували. Сподіваюся, що сьогодні, можливо, завтра пан голова Верховної ради його підпише і він піде до ОП. Я думаю, що до кінця цього тижня завершаться всі бюрократичні процедури і закон набуде чинності", - заявив Арахамія.

Зазначимо, після прийняття закону позафракційний нардеп Антон Поляков заявив, що подав проект постанови про скасування даного закону. До його розгляду в сесійній залі підписання закону заблоковано для спікера парламенту Дмитра Разумкова і, відповідно, для президента Володимира Зеленського.

У той же час в прес-службі Верховної ради РБК-Україна заявили, що на даний момент у парламенті немає зареєстрованих постанов, які блокували б підписання банківського закону.

Таким чином, до кінця тижня голосування може відбутися за умови ще одного позачергового засідання. Сьогодні стало відомо, що у Раді зібрали необхідні підписи для засідання з питань продовження санкцій проти російських соціальних мереж. Теоретично до порядку денного могло б увійти розблокування закону про банки. У будь-якому випадку, вже з минулого тижня парламент виходить з карантину і повертається до пленарних засідань в стандартному режимі.