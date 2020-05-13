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В Раде собрали подписи для еще одного внеочередного заседания

Новости » Политика     13.05.2020 - 15:27
В Раде собрали подписи для еще одного внеочередного заседания
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Внеочередное заседание инициировано партией "Голос"

В Верховной раде по инициативе партии "Голос" собрали необходимое количество подписей для проведения еще одного внеочередного заседания парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Романа Лозинского в Facebook.

По его словам, на внеочередном заседании планируется рассмотрение продолжения санкций против российских социальных сетей.

"156 подписей из 150 необходимых - собрано. Сегодня утром объявил о начале сбора подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания парламента. Все для того, чтобы решить только один вопрос и защитить страну от кибервойск агрессора", - написал Лозинский.

До этого нардеп сообщал, что до завершения санкций остается два дня.

Ранее РБК-Украина писало, что аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины подготовлен проект решения относительно применения санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Отметим, сегодня, 13 мая, состоялось внеочередное заседание парламента, на котором среди прочего был принят во втором чтении законопроект об урегулировании банковской деятельности, необходимый для сотрудничества с МВФ.

Теги Новости Украины Верховная Радаголосвнеочередное заседание
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