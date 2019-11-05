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В Раде прогнозируют миллиарды долларов эффекта от запуска рынка земли

Новости » Политика     05.11.2019 - 10:10
В Раде прогнозируют миллиарды долларов эффекта от запуска рынка земли
Фото: Николай Сольский (РБК-Украина)

Сольский считает, что рынок земли "сам сделает эти миллиарды"

Экономический эффект от запуска рынка земли в Украине может достичь нескольких миллиардов долларов в первые 5 лет. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Николай Сольский.

По его словам, запуск рынка земли в Украине может принести реальные миллиарды долларов в первые пять лет. Он также отметил, что если эти средства направить на возобновление нескольких сотен тысяч гектаров полива, это увеличит урожайность и даст возможность выращивать новые для Украины культуры.

"Нужно понимать, что земельная реформа влияет на все отрасли экономики. Я действительно без эмоций верю в миллиарды долларов эффекта только от того, чтобы рынку дать нормальные инструменты. Рынок сам сделает эти миллиарды", - добавил Сольский.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев выступает против отмены моратория на продажу земли.

Напомним, ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу закон об обороте сельскохозяйственных земель.

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