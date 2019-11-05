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У Раді прогнозують мільярди доларів ефекту від запуску ринку землі

Новини » Політика     05.11.2019 - 10:10
У Раді прогнозують мільярди доларів ефекту від запуску ринку землі
Фото: Микола Сольський (РБК-Україна)

Сольський вважає, що ринок землі "сам зробить ці мільярди"

Економічний ефект від запуску ринку землі в Україні може досягти декількох мільярдів доларів в перші 5 років. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради Микола Сольський.

За його словами, запуск ринку землі в Україні може принести реальні мільярди доларів в перші п'ять років. Він також зазначив, що якщо ці кошти спрямувати на відновлення декількох сотень тисяч гектарів поливу, це збільшить урожайність та дасть можливість вирощувати нові для України культури.

"Потрібно розуміти, що земельна реформа впливає на всі галузі економіки. Я дійсно без емоцій вірю в мільярди доларів ефекту тільки від того, щоб ринку дати нормальні інструменти. Ринок сам зробить ці мільярди", - додав Сольський.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців виступає проти скасування мораторію на продаж землі.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради України з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту прийняти за основу закон про обіг сільськогосподарських земель.

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