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Запрет на продажу земли иностранцам согласован с Зеленским, - нардеп

Новости » Политика     05.11.2019 - 08:23
Запрет на продажу земли иностранцам согласован с Зеленским, - нардеп
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В аграрном комитете рассчитывают, что реформа будет компромиссной

Запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года при подготовке закона о рынке земли был согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Николай Сольский.

По его словам, запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года был согласован на встрече с Зеленским.

"Прежде всего, была встреча с президентом. Там это было озвучено и согласовано. Что бы мне ни говорили главы ассоциаций, на этой встрече они эту норму поддержали. Просто сейчас они уже хотят больше, это в человеческой природе, можно понять. Тогда было принято решение отсрочить этот момент до 2024 года", - отметил Сольский.

По его словам, предполагается, что реформа должна быть компромиссной, и "на земле есть место всем".

"За двадцать лет рынок достаточно стабилизировался. Если посмотрите, за последние 7-8 лет на 90% земель хозяйничают те же люди и приблизительно в тех же размерах", - добавил Сольский.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после отмены моратория на продажу земли на некоторое время необходимо закрыть доступ к покупке земли для иностранцев.

Законопроект о рынке земли внесли в повестку дня Рады в начале прошлого месяца.

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