В Раде продолжаются консультации по кандидатам на должности министров

Во фракции "Слуга народа" продолжаются консультации по поводу кандидатов на должности министров в новом правительстве премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер ВР заверил, что система работает стабильно, ведь обязанности отсутствующих министров выполняют заместители.

"Сейчас идут консультации по кандидатурам, которые являются вакантными. Есть заместители министров, система продолжает работать", - заявил Разумков.

Напомним, экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет не исключает, что продолжит работу с новым правительством Дениса Шмыгаля. По его словам, на прежней работе в правительстве у него остались незавершенные проекты. Он также планирует обсудить формат дальнейшей работы.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что на сегодня в новом Кабмине остаются не закрытыми 5-6 принципиальных вакансий. Так, Зеленский заявил, что консультации продолжаются.

Добавим также, в ходе внеочередного заседания в среду Верховная рада назначила нового главу правительства Дениса Шмыгаля и поддержала состав его Кабмина. Однако правительство сейчас недоукомплектовано.