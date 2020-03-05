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Зеленский: в новом Кабмине не закрыты 5-6 принципиальных вакансий

Новости » Политика     05.03.2020 - 12:28
Зеленский: в новом Кабмине не закрыты 5-6 принципиальных вакансий
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что держит ситуацию на контроле

На сегодня в новом Кабмине остаются не закрытыми 5-6 принципиальных вакансий. Об этом в ходе визита в Полтавскую область заявил президент Владимир Зеленский.

В частности, на коротком брифинге для журналистов Зеленский на вопрос о вакансиях в Кабмине заявил, что консультации продолжаются.

"О вакантных местах это вопрос, прежде всего, к премьер-министру. Мы будем с ним общаться, я тоже держу ситуацию под контролем… Я думаю, что нужна взвешенная позиция по поводу приоритетных министерств… По поводу экономики, по поводу первого вице-премьера, которого у нас не было… Потом мы хотим уделить внимание промышленности, новый премьер-министр предложит структуру - будет ли это вице-премьер или формировать новое министерство. Я не знаю, хватит ли у него терпения… Будет спокойная и взвешенная позиция, я знаю, что там сейчас 5-6 принципиальных вакансий. Закроются обязательно", - заявил президент.

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что остаются вакантными должности четырех министров. При этом он уточнил, что планируется расширение еще двух направлений.

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