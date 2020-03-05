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Дубилет не исключает, что продолжит работу в новом Кабмине

Новости » Политика     05.03.2020 - 11:34
Дубилет не исключает, что продолжит работу в новом Кабмине
Фото: Дмитрий Дубилет (РБК-Украина)

Дубилет заявил, что у него остались незавершенные проекты

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет не исключает, что продолжит работу с новым правительством Дениса Шмыгаля. Об он этом сообщил в своем Telegram.

По его словам, на прежней работе в правительстве у него остались незавершенные проекты. Он также планирует обсудить формат дальнейшей работы.

"Большинство проектов, которыми я занимался, не завершены. А ничто так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу", - отметил Дубилет.

Дубилет не исключает, что продолжит работу в новом Кабмине

Напомним, в новом правительстве должность министра Кабинета министров занял Олег Немчинов. В правительстве Владимира Гройсмана он работал государственным секретарем Министерства молодежи и спорта.

Дубилет работал в правительстве Алексея Гончарука с конца августа 2019 года. На своем посту особо отметился проведением оценки численности населения Украины посредством данных электронных реестров и операторов мобильной связи. До работы в Кабмине занимался развитием портала iGov, который должен бороться с коррупцией и повышать эффективность работы чиновников.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныправительствоДмитрий Дубилет
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