В Раде продлили конкурс на должности членов Счетной палаты

Фото: Счетная палата (twitter.com/nab_ukr)

Принятие документов продлили до 17 февраля

Комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета продлевает сроки подачи документов для участия в конкурсе на занятие вакантных должностей членов Счетной палаты. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Соответствующее решение комитет принял 10 февраля.

"Согласно решению комитета... продлены до 17 февраля 2020 года (включительно) сроки подачи документов для участия в конкурсе на занятие вакантных должностей членов Счетной палаты", - говорится в сообщении.

Указано, что конечная дата подачи документов - 17 февраля 2020 года.

При этом не допускаются к участию в конкурсе лица, которые не соблюли сроки подачи документов, то есть в случае поступления документов в комитет после 17 февраля 2020 года, а также лица, документы которых не отвечают определенному законом перечню документов.

Напомним, в конце января комитет парламента по вопросам бюджета объявил конкурс на занятие вакантных должностей членов Счетной палаты.

Так, в декабре парламент поручил Счетной палате провести анализ системы обязательного государственного пенсионного и социального страхования и социальной защиты населения.

Как писало РБК-Украина ранее, Счетная палата проведет аудит Верховной рады 7-го и 8-го созыва, отчет которого будет представлен в марте 2020 года.