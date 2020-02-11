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У Раді подовжили конкурс на посади членів Рахункової палати

Новини » Політика     11.02.2020 - 17:46
У Раді подовжили конкурс на посади членів Рахункової палати
Фото: Рахункова палата (twitter.com/nab_ukr)

Прийняття документів подовжили до 17 лютого

Комітет Верховної ради України з питань бюджету продовжує строки подання документів для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Відповідне рішення комітет прийняв 10 лютого.

"Відповідно до рішення комітету… продовжено до 17 лютого 2020 року (включно) строки подання документів для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати", - сказано у повідомленні.

Вказано, що кінцева дата подання документів - 17 лютого 2020 року.

При цьому не допускаються до участі в конкурсі особи, які не дотрималися строку подання документів, тобто у разі надходження документів до комітету після 17 лютого 2020 року, а також особи, документи яких не відповідають визначеному законом переліку документів.

Нагадаємо, наприкінці січня комітет парламенту з питань бюджету оголосив конкурс на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати.

Так, у грудні парламент доручив Рахунковій палаті провести аналіз системи обов'язкового державного пенсійного та соціального страхування та соціального захисту населення.

Як писало РБК-Україна раніше, Рахункова палата проведе аудит Верховної ради 7-го і 8-го скликання, звіт якого буде представлений у березні 2020 року.

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