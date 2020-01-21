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В Раде объявили конкурс на должности членов Счетной палаты

Новости » Политика     21.01.2020 - 12:40
В Раде объявили конкурс на должности членов Счетной палаты
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Конкурс объявил бюджетный комитет парламента

Комитет парламента по вопросам бюджета объявил конкурс на занятие вакантных должностей членов Счетной палаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, конкурс объявлен в соответствии с требованиями пункта 4-2 раздела VIII "Заключительные и переходные положения" закона "О Счетной палате" и статьи 208-2 Регламента ВР.

В ВР напомнили требования к члену Счетной палаты.

В частности, членом Счетной палаты может быть гражданин Украины не моложе тридцати лет, владеющий государственным языком и одним из официальных языков Совета Европы, имеет высшее образование не ниже степени магистра, общий стаж работы не менее семи лет, стаж работы в сфере государственного контроля (аудита), экономики, финансов или права не менее пяти лет и безупречную деловую репутацию.

Также в парламенте напомнили, что пребывание в должности члена Счетной палаты несовместимо с пребыванием в должности в любом органе государственной власти, другом государственном органе, органе местного самоуправления, с представительным мандатом, занятием иной оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности), вхождением в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли.

Напомним, в декабре парламент поручил Счетной палате провести анализ системы обязательного государственного пенсионного и социального страхования и социальной защиты населения.

Как писало РБК-Украина ранее, Счетная палата проведет аудит Верховной рады 7-го и 8-го созыва, отчет которого будет представлен в марте 2020 года.

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