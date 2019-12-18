ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада поручила Счетной палате проанализировать систему пенсионного госстрахования

Новости » Политика     18.12.2019 - 14:45
Рада поручила Счетной палате проанализировать систему пенсионного госстрахования
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Решение поддержали 316 народных депутатов

Парламент поручил Счетной палате провести анализ системы обязательного государственного пенсионного и социального страхования и социальной защиты населения. Об этом объявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение поддержали 316 нардепов.

"11 декабря 2019 года глава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия на основании решения фракции от 2 декабря обратился к председателю ВР с письмом о рассмотрении на пленарном заседании вопроса о поручении Счетной палате осуществить в 2020 году анализ системы общеобязательного государственного пенсионного и социального страхования и социальной защиты населения", - отметил глава ВР.

Также Рада обязала Счетную палату предоставить ей информацию о результатах такого контрольного мероприятия с рекомендациями по совершенствованию указанной системы, включая предложения по изменениям соответствующего законодательства.

Напомним, парламент рассмотрит законопроект о праве на пенсии для жителей ОРДЛО в январе 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в конце октября в парламенте зарегистрировали закон о выплате пенсий жителям ОРДЛО. Проект предусматривает отмену обязательной регистрации пенсионеров как вынужденных переселенцев.

Рада утвердила свою смету в размере более миллиарда гривен Рада одобрила закон об администрировании реализации горючего и спирта
Новости Украины Счетная палатаВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь