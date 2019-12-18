Рада поручила Счетной палате проанализировать систему пенсионного госстрахования

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Решение поддержали 316 народных депутатов

Парламент поручил Счетной палате провести анализ системы обязательного государственного пенсионного и социального страхования и социальной защиты населения. Об этом объявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение поддержали 316 нардепов.

"11 декабря 2019 года глава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия на основании решения фракции от 2 декабря обратился к председателю ВР с письмом о рассмотрении на пленарном заседании вопроса о поручении Счетной палате осуществить в 2020 году анализ системы общеобязательного государственного пенсионного и социального страхования и социальной защиты населения", - отметил глава ВР.

Также Рада обязала Счетную палату предоставить ей информацию о результатах такого контрольного мероприятия с рекомендациями по совершенствованию указанной системы, включая предложения по изменениям соответствующего законодательства.

Напомним, парламент рассмотрит законопроект о праве на пенсии для жителей ОРДЛО в январе 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в конце октября в парламенте зарегистрировали закон о выплате пенсий жителям ОРДЛО. Проект предусматривает отмену обязательной регистрации пенсионеров как вынужденных переселенцев.