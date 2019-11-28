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Счетная палата проведет аудит Верховной рады двух созывов

Новости » Общество     28.11.2019 - 11:16
Счетная палата проведет аудит Верховной рады двух созывов
Фото: Валерий Пацкан (Виталий Носач, РБК-Украина)

Счетная палата приступила к предварительному изучению материалов

Счетная палата проведет аудит Верховной рады 7-го и 8-го созыва, отчет которого будет представлен в марте 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

По словам главы палаты Валерия Пацкан, во время аудита будет изучаться эффективность использования средств государственного бюджета и управления государственным имуществом аппаратом Рады, имеющих финансовые последствия для государственного бюджета.

"Мы охватим период работы двух созывов - VII и VIII, чтобы не было предвзятости. Верховная рада не проверялась ни разу за время независимости нашего государства. Забегая несколько вперед могу сказать, что предварительное изучение материалов нам уже показывает имеющиеся "белые пятна", на которые нынешнему парламенту нужно будет обратить внимание. Думаю, в конце марта этот аудит будет заслушан в Счетной палате", - сообщил Пацкан.

Кроме этого глава Счетной палаты анонсировал проведение аудита Центральной избирательной комиссии в 2020 году.

"Я обещал, что мы проведем аудит ЦИК. Тем более состоялись двойные выборы. Результаты также ожидаем весной", - заявил Пацкан.

Ранее РБК-Украина писало, что Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака. Минздрав проверит отчетность Национального института рака с 1 января по 20 сентября 2019 года.

Также сообщалось, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды начало аудит государственных шахт. Аудит проводится с целью определения перспектив развития отрасли.

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Новости Украины Счетная палатааудитВерховная Рада
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