В Раде призывают Кабмин принять постановление о применении оружия в ООС

Нардепы направили в Кабмин обращение с просьбой урегулировать этот вопрос

В Верховной раде Украины призывают правительство принять постановление о применении оружия в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) и пересечении людей и товаров через КПВВ в зоне ООС. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко в своем Facebook.

Замглавы Рады напомнила, что закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" 30 апреля вступил в силу, а это требует от Кабмина в месячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом.

Фото: обращение нардепов к Кабмину

"На Донбассе уже 78 дней проходит ООС... С грустью вынуждена констатировать, что почти за три месяца действия закона правительство так и не привело свои акты в соответствие с новыми реалиями. Но создан орган, который займется координацией подготовки исков к иностранным судам, не приняты постановления о применении оружия в ООС и пересечении людей и товаров через КПВВ в зоне ООС, работают еще старые правила времен АТО", - подчеркнула вице-спикер.

Нардеп проинформировала о направлении в правительство соответствующего обращения о принятии указанных проектов.

"Направили сегодня правительству обращение, напомнили, что в стране идет война, и желательно и нам в тылу принимать решения, выполняя соответствующие нормы закона. Ждем не так ответа, как немедленного исправления ситуации и соответствующих подзаконных актов правительства", - подытожила Геращенко.

Напомним, ранее замглавы ВР заявила, что в Раду вскоре внесут законопроект о Вооруженных силах Украины по применению оружия в зоне ООС. Геращенко также сообщила о подготовке запросов в Кабмин, и подчеркнула, что правительство до сих пор не приняло постановление о пересечении линии соприкосновения товаров и лиц в связи с началом ООС.

Геращенко также заявляла о необходимости выработать предложения по переходному правосудию в рамках минской платформы.