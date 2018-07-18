У Раді закликають Кабмін прийняти постанову про застосування зброї в ООС

Нардепи направили до Кабміну звернення з проханням урегулювати це питання

У Верховній раді України закликають уряд прийняти постанову про застосування зброї у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) та перетин людей і товарів через КПВВ в зоні ООС. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко у своєму Facebook.

Замголови Ради нагадала, що закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" 30 квітня набув чинності, а це вимагає від Кабміну в місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність до закону.

Фото: звернення нардепів до Кабміну

"На Донбасі вже 78 днів проходить ООС… З сумом змушена констатувати, що майже за три місяці дії закону уряд так і не привів свої акти у відповідність до нових реалій. Не створено органу, який займеться координацією підготовки позовів до іноземних судів, не прийнято постанови про застосування зброї в ООС і перетин людей і товарів через КПВВ в зоні ООС, працюють ще старі правила часів АТО", - підкреслила віце-спікер.

Нардеп поінформувала про направлення до уряду відповідного звернення щодо прийняття зазначених проектів.

"Направили сьогодні уряду звернення, нагадали, що в країні триває війна, й бажано і нам в тилу вчасно приймати рішення, виконуючи відповідні норми закону. Чекаємо не так відповіді, як негайного виправлення ситуації і відповідних підзаконних актів уряду", - підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, раніше замголови ВР заявила, що до Ради невдовзі внесуть законопроект про Збройні сили України щодо застосування зброї у зоні ООС. Геращенко також повідомила про підготовку запитів до Кабміну, і підкреслила, що уряд досі не прийняв постанову про перетин лінії зіткнення товарів і осіб у зв'язку з початком ООС.

Геращенко також заявляла про необхідність виробити пропозиції щодо перехідного правосуддя у рамках мінської платформи.