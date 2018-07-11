В рамках минской платформы надо наработать предложения по переходному правосудию, - нардеп

При наработке необходимо учесть лучший опыт, в частности Колумбии

Необходимо выработать предложения по переходному правосудию в рамках минской платформы. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины во время утреннего пленарного заседания парламента.

По словам замглавы ВР, есть страны с опытом переходного правосудия, который может быть очень полезен для Украины, например, опыт Колумбии.

"Мы в рамках минской платформы... ознакомились с чрезвычайно интересным опытом переходного правосудия, которое было введено в Колумбии. Нам также важно изучать опыт Хорватии и других стран по милитаризации оккупированного РФ Крыма", - отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что колумбийский опыт переходного правосудия интересен тем, что к амнистии были привлечены те, кто признал вину.

"Люди, которые подпадают под амнистию, должны не просто сложить оружие, а дать гарантии, что никогда в жизни больше не возьмутся за оружие... (Еще один аспект, - ред.) обязательная выплата репараций жертвам. В Колумбии был создан единый реестр жертв. Важно, что те, кто признали вину, получают согласно переходному правосудию, от 5 до 8 лет наказания вместо 20-30 лет", - сообщила нардеп.

Парламентарий отметила, что необходимо учесть лучший опыт при выработке предложений по переходному правосудию.

"В рамках минской платформы с коллегами должны разработать предложения по переходному правосудию. Боевики и сепаратисты, совершившие преступления, должны знать, что мы работаем над теми пунктами, по которым ответственность обязательно будет! Мы учтем лучший опыт", - заверила замглавы парламента.

Кроме того, Геращенко сообщила, что Россия до сих пор не ответила на инициативу Украины о передаче 36 россиян, совершивших преступления, в обмен на кремлевских заключенных.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в прошлом году отмечал, что на оккупированном Донбассе не может быть всеобщей амнистии.