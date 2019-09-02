В Раде приняли решение по закону о праве Зеленского назначать глав НАБУ и ГБР

Фото: автор законопроекта Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Раде рекомендуют направить закон Зеленского на рассмотрение КСУ

Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной раде Украины направить на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект, которым предлагается закрепить за президентом Владимиром Зеленским полномочия по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР), передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, первый замглавы фракции Александр Корниенко заявил, что завтра Рада должна рассмотреть вопрос направления этого законопроекта в КСУ. Отметим, сессионный зал может рассмотреть вопрос направления в КСУ только после решения профильного комитета.

"Есть вопрос о включении в повестку дня и направлении на вывод в Конституционный суд ряда законопроектов: №№1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1027, 1028. Это изменения в Конституцию, которые завтра будем направлять в КСУ. Это требует 226 голосов. Конечно, обсуждение по процедуре", - заявил Корниенко.

Так, Зеленский в проекте закона просит закрепить за президентом полномочия создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, а также назначать и увольнять руководителей НАБУ и Госбюро расследований. Отметим, согласно действующему законодательству, руководство данных правоохранительных органов назначает Верховная рада Украины.

Напомним, законопроект президента был зарегистрирован в Раде 29 августа под №1014.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце мая Зеленский на встрече с руководителями НАБУ и САП дал им три месяца, чтобы добиться прогресса в расследовании резонансных схем. В то же время он подчеркивал, что гарантирует защиту от вмешательства в работу антикоррупционных органов.

Добавим, завтра, 3 сентября, Верховная рада Украины планирует направить в Конституционный суд семь законопроектов.