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Зеленский дал НАБУ и САП три месяца, чтобы доказать свою эффективность

Новости » Политика    31.05.2019 - 13:13
Зеленский дал НАБУ и САП три месяца, чтобы доказать свою эффективность
Фото: встреча Владимира Зеленского с руководством НАБУ и САП (president.gov.ua)

Зеленский также гарантировал защиту от вмешательства в работу НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) дал им три месяца, чтобы добиться прогресса в расследовании резонансных схем. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента.

Сообщается, что Зеленский провел встречу с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницкий, чтобы обсудить улучшение взаимодействия антикоррупционных органов и повышения их эффективности.

"Владимир Зеленский отметил, что гарантирует независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность", - говорится в сообщении.

Зеленский также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров.

"Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев. Также участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский поручил возобновить международное сотрудничество НАБУ.

Отметим, последнее время возросло напряжение в отношениях НАБУ и САП. В частности, ранее прокуроры обвинили детективов НАБУ в саботировании дела Николая Злочевского.

 

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