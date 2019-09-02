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У Раді ухвалили рішення по закону про право Зеленського призначати глав НАБУ і ДБР

Новини » Політика    02.09.2019 - 15:47
У Раді ухвалили рішення по закону про право Зеленського призначати глав НАБУ і ДБР
Фото: автор законопроекту Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раді рекомендують направити закон Зеленського на розгляд КСУ

Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній раді України направити на розгляд до Конституційного суду України законопроект, яким пропонується закріпити за президентом Володимиром Зеленським повноваження по призначенню керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Держбюро розслідувань (ДБР), передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко заявив, що завтра Рада має розглянути питання направлення цього законопроекту до КСУ. Зазначимо, сесійна зала може розглянути питання направлення до КСУ лише після рішення профільного комітету.

"Є питання про включення до порядку денного та направлення на висновок до Конституційного суду ряду законопроектів: №№1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1027, 1028. Це зміни до Конституції, які завтра будемо направляти в КСУ. Це вимагає 226 голосів. Звичайно, обговорення за процедурою", - заявив Корнієнко.

Так, Зеленський у проекті закону просить закріпити за президентом повноваження створювати незалежні регуляторні органи, НАБУ, а також призначати і звільняти керівників НАБУ і Держбюро розслідувань. Відзначимо, згідно з чинним законодавством, керівництво даних правоохоронних органів призначає Верховна рада України.

Нагадаємо, законопроект президента був зареєстрований у Раді 29 серпня під №1014.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці травня Зеленський на зустрічі з керівниками НАБУ і САП дав їм три місяці, щоб домогтися прогресу в розслідуванні резонансних схем. У той же час він підкреслював, що гарантує захист від втручання в роботу антикорупційних органів.

Додамо, завтра, 3 вересня, Верховна рада України планує направити до Конституційного суду сім законопроектів.

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