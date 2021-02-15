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В Раде придумали решение проблемы с нерастаможенными "евробляхами": что предлагают

Автор: Дмитрий Левицкий

Финансовый комитет Верховной рады придумал, как решить проблему с нерастаможенными автомобилями на еврономерах ("евробляхи"). Комитет наработал два законопроекта.

Об этом на брифинге после заседания фракции "Слуга народа" рассказал заместитель главы финкомитета Александр Ковальчук.

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По словам нардепа, законопроекты касаются автомобилей на еврономерах, которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года. В комитете решили снизить стоимость растаможивания до около 1000 евро.

"Будет стоить в среднем 1000 евро. Это зависит от трех показателей: возраст автомобиля, тип двигателя и объем двигателя. То есть стоимость автомобиля больше в расчет не берется. Это разовая акция? Да, но мы очень хотели бы, чтобы это окончательно решило проблему "евроблях", - сказал он.

Ковальчук добавил, что комитет продолжит работать в этом направлении, чтобы снизить стоимость растаможивания и для тех, кто будет ввозить "евробляхи" в будущем.

"Что касается тех, кто ввозит сейчас. Наша рабочая группа продолжит работать с целью преодоления коррупционных схем, с целью наполнения бюджета и с целью снижения стоимости растаможки, но постепенно, потому что бюджет пострадает и будем иметь проблемы", - пояснил нардеп.

Напомним, в конце октября прошлого года Кабмин разрешил полиции штрафовать владельцев нерастаможенных "евроблях".

Также РБК-Украина писало, что в Украине увеличили налог на продажу автомобилей.

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Новости Украины Верховная Радарастаможкафинкомитет ВРУевробляхи
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