В Раде придумали решение проблемы с нерастаможенными "евробляхами": что предлагают

По словам нардепа, законопроекты касаются автомобилей на еврономерах, которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года. В комитете решили снизить стоимость растаможивания до около 1000 евро.

"Будет стоить в среднем 1000 евро. Это зависит от трех показателей: возраст автомобиля, тип двигателя и объем двигателя. То есть стоимость автомобиля больше в расчет не берется. Это разовая акция? Да, но мы очень хотели бы, чтобы это окончательно решило проблему "евроблях", - сказал он.

Ковальчук добавил, что комитет продолжит работать в этом направлении, чтобы снизить стоимость растаможивания и для тех, кто будет ввозить "евробляхи" в будущем.

"Что касается тех, кто ввозит сейчас. Наша рабочая группа продолжит работать с целью преодоления коррупционных схем, с целью наполнения бюджета и с целью снижения стоимости растаможки, но постепенно, потому что бюджет пострадает и будем иметь проблемы", - пояснил нардеп.