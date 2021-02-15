У Раді вигадали вирішення проблеми з нерозмитненими "євробляхами": що пропонують

За словами нардепа, законопроекти стосуються автомобілів на єврономерах, які завезли в Україну до 31 грудня 2020 року. У комітеті вирішили знизити вартість розмитнення до близько 1000 євро.

"Буде коштувати в середньому до 1000 євро. Це залежить від трьох показників: вік автомобіля, тип двигуна та об'єм двигуна. Тобто вартість автомобіля більше до уваги не береться. Це разова акція? Так, але ми дуже хотіли б, щоб це остаточно вирішило проблему "євроблях", - сказав він.

Ковальчук додав, що комітет продовжить працювати в цьому напрямку, щоб знизити вартість розмитнення і для тих, хто ввозитиме "євробляхи" в майбутньому.

"Що стосується тих, хто зараз ввозить. Наша робоча група продовжить працювати з метою подолання корупційних схем, з метою наповнення бюджету та з метою зниження вартості розмитнення, але поступово, бо бюджет постраждає і матимемо проблеми", - пояснив нардеп.