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Кабмин разрешил полиции штрафовать за нерастаможенные "евробляхи"

Киев, Четверг 29 октября 2020 16:11
Кабмин разрешил полиции штрафовать за нерастаможенные "евробляхи"
Фото: протесты автовладельцев в 2019 году (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины разрешил полиции штрафовать владельцев "евроблях", которые нарушили сроки растаможивания своих автомобилей. Ранее действовал меморандум о не привлечении таких водителей к ответственности до принятия закона о доступной растаможке.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 28 октября.

В частности, правительство внесло изменения в Положение о Национальной полиции. Ее полномочия дополнили выявление нерастаможенных в установленные законом сроки автомобили, которые были ввезены на территорию Украины на срок более 30 суток.

Также полиция сможет принимать меры для выявления случаев незаконной эксплуатации "евроблях", на которые наложены ограничения в соответствии с Таможенным кодексом, и незаконной разборки таких автомобилей.

Фото: проект постановления

Как отметил нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар, эти изменения позволяют привлекать к ответственности владельцев "евроблях". Хотя в декабре 2019 года МВД Украины подписало меморандум о том, что автовладельцев не будут штрафовать до принятия закона о доступной растаможке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине увеличили налог на продажу автомобилей.

В октябре 2019 года Кабмин дал распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции в отношении владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

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Новости Украины Общество Кабинет Министров Украинырастаможкаевробляхи

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