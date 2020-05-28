Новый налог на продажу авто: что изменится для украинцев

Фото: автомобили (Виталий Носач/РБК-Украина)

Налоговые изменения направлены против теневого рынка продавцов авто

Закон об изменениях в Налоговый кодекс, который президент Владимир Зеленский подписал 21 мая, увеличивает налог на продажу автомобилей. Он должен вывести из "тени" рынок профессиональных продавцов авто.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

По словам эксперта, интересы обычных автомобилистов вряд ли будут ограничены этим законом.

Отметим, речь идет об уплате налога на продажу третьего транспортного средства в год. Ранее в случае продажи или обмена в течение года третьего и следующего авто необходимо было уплатить государству 5% его стоимости, теперь же - 18%.

Этот налог касается не только легковых автомобилей, но и любого другого транспорта, в частности прицепов, мопедов и мотоциклов.

Назаренко отметил, что в рамках нового закона у таких "теневых продавцов" есть два выхода.

"Если человек занимается "предпринимательской деятельностью", выкупает автомобили, затем ставит на учет на себя, потом снова перепродает, то понятно, что сейчас у этого человека два выхода: либо платить этот подоходный налог, или зарегистрироваться как ФЛП, который занимается торговлей автомобилями и платить налоги", - сказал он.

Директор ассоциации подчеркнул, что обычный автомобилист, который не занимается продажей транспорта, не меняет машины слишком часто.

"Я не вижу ничего плохого, чтобы торговать автомобилями с уплатой каких подоходных налогов... Этот закон направлен на устранение теневого рынка профессиональных продавцов автомобилей, которые сегодня работают в тени. Обычный человек не меняет автомобили так часто", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что фракция "Слуга народа" не планирует пересматривать законопроект об отмене акциза на ввоз автомобилей.

Как писало РБК-Украина, глава комитета отметил, что принятие Радой законопроекта №1030 12 сентября было последним компромиссом, которым предоставлялась отсрочка штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней.

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Автор: Юлия Струк