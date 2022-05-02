В Раде представили план экономического восстановления Украины: ключевые принципы

План был разработан командой Офиса президента и представителями правительства.
Ключевые принципы:
Полный доступ к рынкам ЕС и Большой семерки. Великобритания и страны Евросоюза уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. Ожидается, что аналогичные решения примут правительства США, Японии и Канады.
Получение статуса кандидата Евросоюза, а затем полноправное членство.
Построение экономики на принципах дерегуляции и либерализации. По большинству лицензий и разрешений уже одобрен декларативный принцип для бизнеса.
Налаживание логистических маршрутов в западном направлении. Правительство работает над расширением их пропускной способности. Среди результатов - подписанный соответствующий меморандум между Украиной и Польшей.
Переход от экспорта сырья к переработке в тех отраслях, которые дают наибольшую экспортную выручку. В сельском хозяйстве и в металлургии благодаря переработке можно достичь ее значительного роста.
Развитие отечественного ВПК. Речь идет не только о закупке оружия, но и производстве, в том числе за счет трансфера военных технологий.
Самодостаточность в энергетике будет достигаться увеличением добычи собственного газа и развитием атомной энергетики. За 3-5 лет вполне реально получить энергетическую самостоятельность.
Климатическая модернизация. Создание новых объектов в различных отраслях промышленности должно учитывать принципы "зеленой экономики".
Локализация не менее 60%. В восстановлении Украины будут задействованы украинские компании и производители. Это даст толчок экономике, создаст новые рабочие места, оживит предпринимательскую активность.