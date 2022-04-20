Офис президента опубликовал план по усилению санкций против России: включает 10 направлений
Офис президент Украины представил план по усилению санкций против России. Документ разработала группа украинских и международных экспертов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Группу экспертов возглавляли глава ОП Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майкл Макфол. Документ содержит рекомендации для мирового сообщества по комплексу экономических мер, которые призваны принудить Россию прекратить войну в Украине и максимально увеличат цену агрессии для Москвы.
План включает 10 санкционных направлений, среди которых:
- признание России и Беларуси государствами - спонсорами терроризма, а вооруженные силы РФ - террористической организацией;
- полный запрет на экспорт российских энергоносителей;
- расширение санкций против финансового сектора России и Беларуси;
- усиление транспортных и страховых санкций;
- расширение и усиление торговых эмбарго и персональных санкций.
Также в плане отмечена важность введения вторичных ограничений и синхронизация усилий мирового сообщества в санкционной политике.
Напомним, ранее Андрей Ермак раскрыл содержание очередного пакета санкций против России. По его словам, ограничения затрону импорт российских энергоносителей.
Отметим, вчера, 19 апреля, МИД Франции сообщил о готовности США и Евросоюза усилить санкции против России.
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