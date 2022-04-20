Офис президента опубликовал план по усилению санкций против России: включает 10 направлений

Фото: Офис президента представил план по усилению санкций против России (Виталий Носач, РБК-Украина)

Офис президент Украины представил план по усилению санкций против России. Документ разработала группа украинских и международных экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.