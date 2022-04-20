ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Офис президента опубликовал план по усилению санкций против России: включает 10 направлений

Новина українською →
Киев, Среда 20 апреля 2022 17:13
Офис президента опубликовал план по усилению санкций против России: включает 10 направлений Фото: Офис президента представил план по усилению санкций против России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Офис президент Украины представил план по усилению санкций против России. Документ разработала группа украинских и международных экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Группу экспертов возглавляли глава ОП Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майкл Макфол. Документ содержит рекомендации для мирового сообщества по комплексу экономических мер, которые призваны принудить Россию прекратить войну в Украине и максимально увеличат цену агрессии для Москвы.

План включает 10 санкционных направлений, среди которых:

  • признание России и Беларуси государствами - спонсорами терроризма, а вооруженные силы РФ - террористической организацией;
  • полный запрет на экспорт российских энергоносителей;
  • расширение санкций против финансового сектора России и Беларуси;
  • усиление транспортных и страховых санкций;
  • расширение и усиление торговых эмбарго и персональных санкций.

Также в плане отмечена важность введения вторичных ограничений и синхронизация усилий мирового сообщества в санкционной политике.

Напомним, ранее Андрей Ермак раскрыл содержание очередного пакета санкций против России. По его словам, ограничения затрону импорт российских энергоносителей.

Отметим, вчера, 19 апреля, МИД Франции сообщил о готовности США и Евросоюза усилить санкции против России.

Война России против Украины идет 56-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Санкции против России Война в Украине
NEWS
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери