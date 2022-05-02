У Раді представили план економічного відновлення України: ключові принципи

План був розроблений командою Офісу президента та представниками уряду.
Ключові принципи:
Повний доступ до ринків ЄС та Великої сімки. Велика Британія та країни Євросоюзу уже оголосили про скасування імпортних мит на українські товари. Очікується, що аналогічні рішення приймуть уряди США, Японії та Канади.
Отримання статусу кандидата Євросоюзу, а потім повноправне членство.
Побудова економіки на принципах дерегуляції та лібералізації. По більшості ліцензій та дозволів вже схвалений декларативний принцип для бізнесу.
Налагодження логістичних маршрутів в західному напрямку. Уряд працює над розширенням їх пропускної здатності. Серед результатів - підписаний відповідний меморандум між Україною та Польщею.
Перехід від експорту сировини до переробки в тих галузях, які дають найбільшу експортну виручку. У сільському господарстві та в металургії завдяки переробці можна досягнути її значного зростання.
Розвиток вітчизняного ВПК. Йдеться не лише про закупівлю зброї, але й виробництво, в тому числі за рахунок трансферу військових технологій.
Самодостатність в енергетиці досягатиметься збільшенням видобування власного газу та розвитком атомної енергетики. За 3-5 років цілком реально отримати енергетичну самостійність.
Кліматична модернізація. Створення нових об’єктів в різних галузях промисловості повинно враховувати принципи "зеленої економіки".
Локалізація не менше 60%. У відновленні України будуть задіяні українські компанії та виробники. Це дасть поштовх економіці, створить нові робочі місця, пожвавить підприємницьку активність.