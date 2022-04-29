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Украина предложила механизм, который закроет для России лазейки по обходу санкций

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Киев, Пятница 29 апреля 2022 18:10
Украина предложила механизм, который закроет для России лазейки по обходу санкций Фото: глава ОП Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия продолжит искать лазейки для обхода санкций. Он добавил, что представленный группой украинских и международных экспертов план по усилению ограничений против Москвы позволит перекрыть такие возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака.

"Россияне будут и дальше искать лазейки для наполнения бюджета нефтедолларами в других странах", - написал в своем Telegram Ермак.

В качестве примера глава ОП привел планы индийских нефтяных компаний Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum заключить полугодичный контракт на импорт нефти из России. Для этих поставок "Роснефть" хочет использовать посредников, которые не попали под санкции.

"Именно для перекрытия таких лазеек в санкционном плане группы Макфола-Ермака нашим союзникам предложен механизм вторичных санкций, который позволит подвести под ограничения также посредников, причастных к подсанкционным компаниям", - добавил он.

Напомним, 20 апреля ОП представил план по усилению санкций против России, разработанный группой Макфола-Ермака.

Отметим, спустя несколько дней президент Украины Владимир Зеленский передал этот план США.

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