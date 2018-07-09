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Интервью

В Раде предложили изменить количество членов ЦИК

НовостиПолитика    09.07.2018 - 13:43
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

В частности, существует предложение по увеличению членов Центризбиркома

В Верховной раде предложили изменить количество членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом во время брифинга сообщил глава ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, есть предложение относительно увеличения членов комиссии.

"Сейчас я собираю предложения от различных фракций по поводу того, как выйти из данной ситуации. Одно из предложений, которое звучало, чтобы в законе изменить количественный состав ЦИК. Таким образом мы сможем рассматривать все предложения, которые представлены фракциями и президентом в парламент, без дилеммы в 13 и 14. А голосуя за то же количество членов ЦИК, которое может быть предусмотрено законом", - отметил глава ВР.

Спикер добавил, что сейчас по этому вопросу идут дискусиии и дебаты.

"Если увеличить количество членов ЦИК - появится квота для 14 кандидатов. Сейчас по этому поводу идут дискуссии и дебаты", - сообщил Парубий.

Напомним, ранее РБК-Украина, со ссылкой на источники, писало, что "Блок Петра Порошенко" (БПП) хотел провести в состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 7-8 своих человек, которые могли бы обеспечить фракции "полностью лояльную комиссию".

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Теги публикации: Андрей Парубий, Центральная избирательная комиссия, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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