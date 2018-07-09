У Раді запропонували змінити кількість членів ЦВК

Зокрема, існує пропозиція щодо збільшення членів Центрвиборчкому

У Верховній раді запропонували змінити кількість членів Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це під час брифінгу повідомив голова ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, є пропозиція щодо збільшення членів комісії.

"Зараз я збираю пропозиції від різних фракцій із приводу того, як вийти з даної ситуації. Одна з пропозицій, яка звучала, щоб в законі змінити кількісний склад ЦВК. Таким чином ми зможемо розглядати усі пропозиції, які подані фракціями і президентом у парламент, без дилеми у 13 і 14. А голосуючи за ту ж кількість членів ЦВК, яка може бути передбачена законом", - зазначив глава ВР.

Спікер додав, що зараз з цього питання йдуть дискусіїї і дебати.

"Якщо збільшити кількість членів ЦВК - з'явиться квота для 14 кандидатів. Зараз з цього приводу точаться дискусії і дебати", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна, з посиланням на джерела, писало, що "Блок Петра Порошенко" (БПП) хотів провести до складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) 7-8 своїх людей, які могли б забезпечити фракції "повністю лояльну комісію".