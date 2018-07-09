Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Раді запропонували змінити кількість членів ЦВК

НовиниПолітика    09.07.2018 - 13:43
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Зокрема, існує пропозиція щодо збільшення членів Центрвиборчкому

У Верховній раді запропонували змінити кількість членів Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це під час брифінгу повідомив голова ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, є пропозиція щодо збільшення членів комісії.

"Зараз я збираю пропозиції від різних фракцій із приводу того, як вийти з даної ситуації. Одна з пропозицій, яка звучала, щоб в законі змінити кількісний склад ЦВК. Таким чином ми зможемо розглядати усі пропозиції, які подані фракціями і президентом у парламент, без дилеми у 13 і 14. А голосуючи за ту ж кількість членів ЦВК, яка може бути передбачена законом", - зазначив глава ВР.

Спікер додав, що зараз з цього питання йдуть дискусіїї і дебати.

"Якщо збільшити кількість членів ЦВК - з'явиться квота для 14 кандидатів. Зараз з цього приводу точаться дискусії і дебати", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна, з посиланням на джерела, писало, що "Блок Петра Порошенко" (БПП) хотів провести до складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) 7-8 своїх людей, які могли б забезпечити фракції "повністю лояльну комісію".

Проект про блокування сайтів без рішення суду не має підтримки у сесійній залі, - Парубій У Раді закликають створити Міністерство у справах ветеранів
Теги публікації: Андрій Парубій, Центральна виборча комісія, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся