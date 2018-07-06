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Интервью

БПП хотел провести в состав ЦИК 7-8 своих человек, - источник

НовостиПолитика    06.07.2018 - 10:16
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

В НФ отметили, что для начала полноценной работы ЦИК достаточно переизбрать 8 членов

"Блок Петра Порошенко" (БПП) хотел провести в состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 7-8 своих человек. Об этом заявил собеседник РБК-Украина в "Народном фронте", говорится в материале РБК-Украина "Хрупкая коалиция: из-за чего рассорились "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко".

Так, по словам собеседника РБК-Украина в НФ, в БПП хотели провести положительное голосование только по "нужным" кандидатам в ЦИК.

"Они хотели провести в зале только 7-8 своих человек, которые могли бы обеспечить им полностью лояльную комиссию", - заявил источник издания в НФ, отметив, что для начала полноценной работы ЦИК достаточно переизбрать 8 членов.

Напомним, ранее заместитель главы парламента Оксана Сыроид заявляла, что консультации по вопросу обновления ЦИК должны быть проведены с участием президента.

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Теги публикации: Центральная избирательная комиссия, Народный фронт, Верховная Рада, Блок Петра Порошенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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