Раде предложат ограничить "спам" поправок к законопроектам

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Нардепы увидели манипуляции с представлением количества поправок к законопроекту судебной реформы

Верховной раде предложат принять изменения в законе "О регламенте Верховной рады Украины" для предотвращения "спама" поправок к законопроектам. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Народные депутаты увидели манипуляции с представлением большого количества поправок к законопроекту по судебной реформе, которую инициировал президент.

"Вчера и позавчера мы были свидетелями того, что "поправочный спам", к сожалению, имеет место. По нашему мнению, было определенное манипулирование технологией внесением поправок в судебную реформу № 1008. Поэтому актуально все таки рассмотреть изменения в регламент, чтобы исключить такое опрометчивое отношение к времени депутатов", - отметил Корниенко.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 116 Регламента Верховной рады Украины о требованиях к предложений и поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению".

Ранее сообщалось, что проект закона во втором чтении Рада приняла 3 октября. За него проголосовали 229 народных депутатов.

При этом 12 сентября парламентарии поддержали за основу в первом чтении законопроект №1039-2. Тогда за документ проголосовали 240 парламентариев.