ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Раде предложат ограничить "спам" поправок к законопроектам

Новости » Политика    16.10.2019 - 20:27
Раде предложат ограничить "спам" поправок к законопроектам
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Нардепы увидели манипуляции с представлением количества поправок к законопроекту судебной реформы

Верховной раде предложат принять изменения в законе "О регламенте Верховной рады Украины" для предотвращения "спама" поправок к законопроектам. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Народные депутаты увидели манипуляции с представлением большого количества поправок к законопроекту по судебной реформе, которую инициировал президент.

"Вчера и позавчера мы были свидетелями того, что "поправочный спам", к сожалению, имеет место. По нашему мнению, было определенное манипулирование технологией внесением поправок в судебную реформу № 1008. Поэтому актуально все таки рассмотреть изменения в регламент, чтобы исключить такое опрометчивое отношение к времени депутатов", - отметил Корниенко.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 116 Регламента Верховной рады Украины о требованиях к предложений и поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению".

Ранее сообщалось, что проект закона во втором чтении Рада приняла 3 октября. За него проголосовали 229 народных депутатов.

При этом 12 сентября парламентарии поддержали за основу в первом чтении законопроект №1039-2. Тогда за документ проголосовали 240 парламентариев.

Зеленский подписал закон о госсубсидии для иностранных кинопроизводителей Президент одобрил закон об изменениях регламента Рады
Новости Украины Верховная РадаЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь