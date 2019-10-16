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Раді запропонують обмежити "спам" правок до законопроектів 

Новини » Політика    16.10.2019 - 20:27
Раді запропонують обмежити "спам" правок до законопроектів 
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Нардепи побачили маніпуляції із поданням кількості поправок до законопроекту судової реформи

Верховній раді запропонують ухвалити зміни в законі "Про регламент Верховної ради України" для уникнення "спаму" поправок до законопроектів. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народа" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Народні депутати побачили маніпуляції із поданням великої кількості поправок до законопроекту судової реформи, яку ініціював президент.

"Вчора і позавчора ми були свідками того, що "поправочний спам", на жаль, має місце. На нашу думку, було певне маніпулювання технологією внесенням поправок до суддівської реформи № 1008. Тому на часі все таки розглянути зміни в регламент, щоб унеможливити таке необачне ставлення до часу депутатів", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 116 Регламенту Верховної ради України про вимоги до пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання".

Раніше повідомлялося, що проект закону у другому читанні Рада прийняла 3 жовтня. За нього проголосували 229 народних депутатів.

При цьому 12 вересня парламентарії підтримали за основу в першому читанні законопроект №1039-2. Тоді за документ проголосували 240 парламентаріїв.

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