В Раде предлагают закон, запрещающий блокирование решений многочисленными поправками

В Верховной раде разработали законопроект, который будет противодействовать блокированию законодательных инициатив многочисленными поправками. Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в своем Facebook.

Парламентарий подчеркнула, что сейчас регламент превращается в инструмент блокирования законодательных инициатив, который "некоторые политики используют для обслуживания собственных политических интересов".

"Несколько недель рабочая группа работала над изменениями в Регламент. Проведена огромная коммуникационная работа с представителями всех фракций. Результатом стал законопроект №3018", - написала нардеп.

Документом предлагается предусмотреть:

одинаковые поправки по решению главного комитета будут включаться в сравнительную таблицу как одна;

при рассмотрении законопроектов во втором чтении сначала будет проводиться рассмотрение учтенных комитетом поправок, а после завершения рассмотрения учтенных Рада рассмотрит отклоненные;

если время завершения рассмотрения всех поправок вышло за пределы одного пленарного дня, то принятие законопроекта в целом будет происходить на следующем пленарном заседании.

Кроме того, планируется определить, что перерыв на 30 минут две фракции (группы) смогут принять только один раз во время одного пленарного заседания; а зарегистрировать постановление об отмене решения ВР о принятии закона в целом смогут народные депутаты в количестве наименьшей фракции.

Кроме того, меняется распорядок работы депутатов в пятницу и устанавливается срок (5 дней) для ознакомления с законопроектами.

"И еще одна идея, которая пока находится на стадии дискуссии - введение института парламентских приставов. В том или ином виде такая практика есть во многих западных государствах: США, Великобритания, Канада, Новая Зеландия", - указано в сообщении.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во фракции рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний ВР для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Как писало РБК-Украина ранее, СН будет инициировать совещание глав фракций по вопросу рассмотрения поправок в закон о рынке земли.

Подчеркнем, из-за большого количества поправок Арахамия ранее спрогнозировал, что этот закон будет принят не ранее 16-17 апреля.