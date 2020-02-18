В Раде инициируют совещание глав фракций по рассмотрению правок в земреформу

Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Арахамия подчеркнул недопустимость нынешней ситуации в парламенте

Фракция "Слуга народа" будет инициировать совещание председателей фракций по вопросу рассмотрения поправок к закону о рынке земли. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, нынешняя ситуация в парламенте - недопустима.

"Мы не хотим участвовать в политическом шоу за деньги налогоплательщиков. Фактически мы сейчас за деньги налогоплательщиков делаем ничего. Мне кажется, что это недопустимая ситуация. Я буду лично настаивать на том, чтобы собрать глав фракций и с ними пообщаться: как они будут смотреть в глаза своим избирателям?" - отметил парламентарий.

Нардеп подчеркнул, что закон будет принят в редакции профильного комитета.

"Вот вы заблокировали парламент. А зачем? Этот закон в редакции комитета - он будет принят. Это от них не зависит фактически. Просто хотят подержать три недели? Это что-то решает? Ничего не решает. Или это наносит убытки государству за счет того, что не будут своевременно приняты управленческие решения, которые должен принять парламент - точно будут такие убытки", - добавил Арахамия.

Напомним, ВР во вторник продолжила рассмотрение правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок. Парламентарии на прошлой пленарной неделе рассмотрели чуть больше 200 правок.

Как писало РБК-Украина, из-за большого количества правок Арахамия ранее спрогнозировал, что этот закон примут не ранее 16-17 апреля.

Подчеркнем, во фракции "Слуга народа" допускают, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев.