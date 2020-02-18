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В Раде допускают дополнительные пленарные дни для ускорения рассмотрения земреформы

Новости » Политика     18.02.2020 - 12:07
В Раде допускают дополнительные пленарные дни для ускорения рассмотрения земреформы
Фото: Давид Арахамия (facebook.com david braun)

Арахамия подчеркнул, что с нынешним темпом рассмотрение закона может продолжаться до 3 месяцев

Во фракции "Слуга народа" рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний Верховной рады для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом нардеп допускает, что такое решение может вызвать новую серию манипуляций по закону.

"Дополнительные пленарные дни - это один из таких инструментов, которые могут ускорить. Но мы еще не решили. Ведь мы думаем, что тогда будет новая серия манипуляций по поводу того, что мы ускоряем процесс", - заявил Арахамия.

Депутат напомнил, что рассмотрение законопроекта о рынке земли может длиться до трех месяцев.

"Сейчас в среднем рассмотрение поправки длится три минуты. Если количество правок разделить на три минуты и высчитать все перерывы, то это где-то 2,5 -3 месяца может продолжаться", - сказал он.

Напомним, СН будет инициировать совещание председателей фракций по вопросу рассмотрения поправок к закону о рынке земли.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР во вторник продолжила рассмотрение правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок. Парламентарии на прошлой пленарной неделе рассмотрели чуть больше 200 правок.

Добавим также, из-за большого количества правок Арахамия ранее спрогнозировал, что этот закон примут не ранее 16-17 апреля.

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Новости Украины Верховная РадаРынок землипленарное заседаниеДавид Арахамия
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