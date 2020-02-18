У Раді пропонують закон, що забороняє блокування рішень численними поправками

У Верховній раді розробили законопроект, що протидіятиме блокуванню законодавчих ініціатив численними поправками. Про це повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у своєму Facebook.

Парламентар підкреслила, що наразі регламент перетворюється на інструмент блокування законодавчих ініціатив, який "деякі політики використовують задля обслуговування власних політичних інтересів".

"Кілька тижнів робоча група працювала над змінами до Регламенту. Проведена величезна комунікаційна робота з представниками всіх фракцій. Результатом став законопроект №3018", - написала нардеп.

Документом пропонується передбачити:

однакові поправки за рішенням головного комітету включатимуться до порівняльної таблиці як одна;

при розгляді законопроектів у другому читанні спочатку проводитиметься розгляд врахованих комітетом поправок, а після завершення розгляду врахованих Рада розглядатиме відхилені;

якщо час завершення розгляду всіх поправок вийшов за межі одного пленарного дня, то ухвалення законопроекту в цілому відбуватиметься наступного пленарного засідання.

Крім того, планується визначити, що перерву на 30 хвилин дві фракції (групи) зможуть взяти лише один раз під час одного пленарного засідання; а зареєструвати постанову про скасування рішення ВР про ухвалення закону в цілому зможуть народні депутати у кількості найменшої фракції.

Крім того, змінюється розпорядок роботи депутатів у п'ятницю та встановлюється термін (5 днів) для ознайомлення із законопроектами.

"І ще одна ідея, яка поки що знаходиться на стадії дискусії - запровадження інституту парламентських приставів. У тому чи іншому вигляді така практика є у багатьох західних державах: США, Великобританія, Канада, Нова Зеландія", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у фракції розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР задля пришвидшення розгляду законопроекту про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, СН ініціюватиме нараду голів фракцій з питання розгляду поправок до закону про ринок землі.

Підкреслимо, через велику кількість правок Арахамія раніше спрогнозував, що цей закон приймуть не раніше 16-17 квітня.