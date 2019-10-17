У Раді пропонують внести новий законопроект замість скандального №1210

Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна)

Законопроект 1210 може оновитись на 60%, ставити на голосування його немає сенсу

Текст законопроекту №1210, який передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди майже в 5 разів, буде оновлений 60% після внесення погоджених з усіма сторонами змін, тому доцільніше було б створити доопрацьований законопроект. Про це заявила народний депутат Ніна Южаніна після засідання.

"Якщо врахувати пропозиції, напрацьовані фахівцями та нардепами у групах, погоджені усіма сторонами, зокрема "Слугами народу" й головою комітету Данилом Гетьманцевим, то текст законопроєкту оновиться на 60%", – заявила нардеп.

Южаніна переконана, що додаткове і необґрунтоване фіскальне навантаження на підприємства галузі спровокує зворотні процеси – скорочення виробництва і кількості зайнятих людей. Тож ставити на голосування у парламенті такий "сирий" законопроєкт – логіки немає.

"Доцільно було б створити доопрацьований проєкт закону в комітеті. Як можна виносити в зал те, що точно може змінитись більше ніж на половину?", – сказала нардеп.

Нагадаємо, нардеп Муса Магомедов спрогнозував, що ухвалення без змін законопроекту №1210 призведе до втрати 70% експорту руди.

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" закликало відкликати скандальний законопроект і внести новий. Металурги упевнені, що у законопроект внесуть тисячі правок і вийде "законодавчий спам".