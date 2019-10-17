ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді пропонують внести новий законопроект замість скандального №1210

Новини » Політика    17.10.2019 - 13:53
У Раді пропонують внести новий законопроект замість скандального №1210
Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна)

Законопроект 1210 може оновитись на 60%, ставити на голосування його немає сенсу

Текст законопроекту №1210, який передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди майже в 5 разів, буде оновлений 60% після внесення погоджених з усіма сторонами змін, тому доцільніше було б створити доопрацьований законопроект. Про це заявила народний депутат Ніна Южаніна після засідання.

"Якщо врахувати пропозиції, напрацьовані фахівцями та нардепами у групах, погоджені усіма сторонами, зокрема "Слугами народу" й головою комітету Данилом Гетьманцевим, то текст законопроєкту оновиться на 60%", – заявила нардеп.

Южаніна переконана, що додаткове і необґрунтоване фіскальне навантаження на підприємства галузі спровокує зворотні процеси – скорочення виробництва і кількості зайнятих людей. Тож ставити на голосування у парламенті такий "сирий" законопроєкт – логіки немає.

"Доцільно було б створити доопрацьований проєкт закону в комітеті. Як можна виносити в зал те, що точно може змінитись більше ніж на половину?", – сказала нардеп.

Нагадаємо, нардеп Муса Магомедов спрогнозував, що ухвалення без змін законопроекту №1210 призведе до втрати 70% експорту руди.

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" закликало відкликати скандальний законопроект і внести новий. Металурги упевнені, що у законопроект внесуть тисячі правок і вийде "законодавчий спам".

Антикорупційний комітет схвалив законопроект про податок на виведений капітал У Зеленського усвідомлюють наслідки законопроекту №1210, - Каленков
Новини України Податкижелезная рудаНіна Южаніна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся