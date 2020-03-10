Раді пропонують вдосконалити процедуру призначення Кабміну

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст відповідного законопроекту відсутній на сайті Ради

Верховній раді України пропонують прийняти законопроект №3195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Наразі текст відповідного законопроекту відсутній.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву. Головним з підготовки проекту визначено комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

До слова, глава профільного комітету Андрій Клочко є одним з авторів законодавчої ініціативи. Всього ж на даний момент на сайті ВР авторами значаться 33 парламентарія від різних політичних сил.

Нагадаємо, 4 березня на позачерговому засіданні ВР депутати призначили новий склад Кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за що проголосували 277 нардепів.

Як писало РБК-Україна, Рада призначила Дениса Шмигаля новим прем'єр-міністром України. Так, в уряді Олексія Гончарука Шмигаль займав посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій. За його призначення проголосував 291 нардеп, 59 - проти, 46 - утрималися і 9 не голосували.

До цього Рада відправила у відставку Кабмін під головуванням Гончарука.